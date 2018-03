Ringe: Det har hele tiden ligget i kortene, at bygningen på Algade 62-64 skulle jævnes med jorden, efter at den konkursramte bygning i slutningen af 2017 kom på kommunens hænder.

På kommunalbestyrelsesmødet mandag aften i Ringe blev der nikket til, at bygningen indstilles til nedrivning, oplyser borgmester Hans Stavnsager (S).

- Beslutningen er, at vi kører videre med at få det revet ned, men der er lige nogle forhold, som skal på plads, før vi kan effektuere det, lyder det fra borgmesteren.

Han kan ikke oplyse nærmere, da punktet både i Økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen er blevet behandlet som et lukket punkt.

Det skyldes, at der fortsat er en lejer i bygningen, som kommunen er i dialog og forhandling med.

- Det er af hensyn til vedkommende, at punktet er behandlet som et lukket punkt. Vi kan sige, at intentionen er at få det revet ned. Det har været meningen fra starten, så der er ikke noget overraskende i det, forklarer borgmesteren.