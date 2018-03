Erhverv

- Folk kigger nu på en Focus i stedet for Fiesta. Det vil generelt sige, at kunderne køber lidt større og sikrere biler, siger han.

- På et felt er der dog sket et gearskifte, og det er på typen af bil, som kunden vælger, fortæller Jon Slot Hansen.

Fredericia: Det var fuld fart frem i 2017, lige indtil bremsen blev trådt helt i bund. Bilbranchen mærkede for alvor konsekvenserne af den politiske debat om ændring af bilafgifterne, for bilkøberne holdt stort set op med at købe bil fra dag til dag.

Fokus på de helt små mikrobiler er også forsvundet, blandt andet på grund af, at folk generelt har godt styr på den økonomiske situation og ikke frygter arbejdsløshed.

En anden udvikling er også, at flere vælger bilforhandlerens finansieringstilbud, så en tredjedel af bilsalgene i dag sker med finansiering. Finansieringstilbuddene overmatcher nemlig ofte bankernes tilbud om billån, og så bliver de klaret på stedet, så bilkøberne ikke skal vente på en lang sagsbehandlingstid.

Også på et andet punkt sker der et stort skred i disse år. Hvor folk tidligere brugte lang tid på at indhente oplysninger og køre til flere forhandlere for at prøvekøre biler, før de valgte, kommer bilkunderne nu med en kæmpe forhåndsviden. Den viden er primært hentet på nettet.

Bilmarkedet er nemlig mere gennemskueligt end nogensinde, fordi bilkøberne kan indhente oplysninger fra alle forhandlere i hele landet. Det kan også ses ved, at omkring to tredjedele af alle de biler, som Kraft Biler sælger, sælges til købere, der har bopæl uden for Trekantområdet.

- En bilkøber vil have sin bil med, med det samme og ikke vente dage eller uger, før man kan få plader på og køre hjem, fortæller Jon Slot Hansen.

Kraft Biler har indført sit eget Kraft Køreklar-koncept, hvor man netop kan få den nye bil med, med det samme. For nylig overtog Kraft Biler Dækmesteren, hvilket blandt andet giver mulighed for at servicere flere store biler på liftene i den del af bilhuset. I det hele taget er mekaniker-afdelingen Kraft Service vokset betydeligt i 2017 og har senest ansat endnu en mekaniker for at følge efterspørgslen.

Kraft Biler har cirka 250 biler på lager og beskæftiger i dag 31 medarbejdere.