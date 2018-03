Kerteminde: Bliv ven med et barn eller med en familie. Og gør en positiv forskel for et barn mellem 6-12 år, eller for en sårbar familie med børn mellem 0-6 år, opfordrer lokalforeningen af Børns Voksenvenner i Kerteminde Kommune.

Kravet er først og fremmest, at man er voksen. Oven i kræves, at voksenvennen er omsorgsfuld, stabil, ansvarsbevidst og frem for alt har lyst til at indgå i et forpligtende venskab. Ven og barn eller familie mødes typisk to til fire gange om måneden, ifølge formand Bodil Wang.

Foreningen har børn og familier skrevet på venteliste til at få en ven. Det er bare at kontakte lokalforeningen på 3011 2762 eller Kerteminde@voksenven.dk. /EXP