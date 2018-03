Svendborg: Svendborg Idrætscenter dækker tirsdag aften op til den klassiske duel mellem David og Goliat.

Svendborg Håndboldklub står overfor de mægtige naboer fra GOG i mændenes pokalturnering, og det er en kamp, som de undertippede Svendborg-drenge har glædet sig til, siden der blev trukket lod i starten af februar.

SH's rutinerede forsvarsgeneral Elias Ingstrup drømmer om fyldte tribuner i den gamle idrætshal, hvor SEF er med som sponsor og sørger for, at alle kommer gratis ind.

- For os er det en kæmpe oplevelse at få lov til at spille mod GOG, og vi håber, at der kommer rigtig mange tilskuere, så der bliver en fed stemning i hallen. Det er vi ikke vant til, siger 27-årige Elias Ingstrup, der har spillet i SH siden drengeårene.

Han var også med, da SH for fire år siden havde besøg af KIF/København, der kom til pokalkamp i Svendborg med profiler som Kasper Hvidt, Lars Jørgensen og Bo Spellerberg.

- Dengang var hallen fyldt, og selvom vi blev kørt over i starten af kampen, vandt vi faktisk 2. halvleg, husker Elias Ingstrup, der til aftens kamp har fælles indløb med nogle af klubbens yngste spillere.

- Sådan en kamp er en oplevelse for alle i klubben, og vi forsøger med det fælles indløb at gøre afstanden fra de yngste i klubben til seniorholdet mindre, forklarer han.

Svendborg Håndboldklub er bundhold i 2. division og kæmper mod nedrykning, mens GOG er en af kandidaterne til at vinde det danske mesterskab. Alligevel tror Elias Ingstrup, at SH har en chance for at overraske.

- Man skal altid gå efter chancen, og det gør vi også i aften. Det er måske ikke særlig realistisk, men forudsætningen for at kunne overraske er, at vi selv tror på det, siger Elias Ingstrup.

Kampen i Svendborg Idrætscenter starter tirsdag klokken 20.