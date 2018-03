Assens: Musikskolens lærere og elever har planlagt en stor skoleturné fra mandag 19. marts. Det er den tid på året, hvor musikinteresserede børn, unge og voksne kan tilmelde sig musikundervisning, og derfor har Assens Musikskole sat sig for at vise kommunens børn, hvad det egentlig handler om. I alt 12 folke-, fri- og efterskoler får musikken ind på livet i den forbindelse.

Skolebørnene inviteres til koncerter med dygtige musikere, der har øvet sig hele deres liv. Disse musikere underviser til daglig i Assens Musikskole, og mange har et koncertvirke ved siden af, skriver Assens Musikskole i en pressemeddelelse. I den helt anden ende af spektret er blæserklasserne fra Assensskolen, som er med til at spille for fire skoler. De har kun øvet et halvt år. - Blæserklasserne er et eksempel på det store arbejde musikskolen gør i folkeskolen. I dette skoleår er vi i ca. 60 skoleklasser, hvor vi samarbejder med skolernes musiklærere, siger projektleder for koncerterne, Troels Aarøe Nissen. /EXP