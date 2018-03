Kolding: Fonden for Entreprenørskab holder 14. marts Regionsmesterskab i Company Programme på Syddansk Universitet i Kolding, hvor de bedste idéer går videre til Danmarksmesterskabet 18- april i Industriens Hus, København.

Company Programme er en landsdækkende konkurrence med mere end 4.000 deltagere.

Formålet med konkurrencen er at samle landets iværksætterspirer med passion og drive, og at give dem et realistisk indblik i den proces man gennemgår for at blive selvstændig eller realisere den gode idé, skriver Fonden for Entreprenørskab i en pressemeddelelse. /EXP