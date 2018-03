Odense Kommune og Odense Sport & Event har indgået forlig i sagen om kommunens betalinger til Arena Fyn. Kommunen dropper et krav om tilbagebetaling af flere millioner kroner, mens Odense Sport & Event opgiver krav om fremtidige betalinger af et milliontilskud fra kommunen. Begge parter ønsker nu at se fremad.

Odense Kommune og Odense Sport & Event er blevet enige om, at de stadig er uenige om aftalen bag brugen af Arena Fyn, men skrinlægger nu sagen med et forlig.

Odense Kommunes advokat meddelte for et års tid siden, at det formentligt var ulovligt, da den tidligere stadsdirektør Jørgen Clausen skrev under på en forlængelse af et årligt tilskud til Arena Fyn på 1,7 millioner kroner.

Den vurdering var Odense Sport & Event dog ikke enig i. Og siden har de to parter forhandlet om en løsning, så man undgik en voldgift.

Med aftalen dropper Odense Kommune et krav om tilbagebetaling af de flere millioner kroner, der er blevet betalt, siden aftalen om et offentligt tilskud til Arena Fyn blev forlænget. Til gengæld opgiver Odense Sport & Event at få tilskuddet for 2017 udbetalt. Som udgangspunkt for forhandlingerne har Odense Sport & Event desuden ment, at man var berettiget til et årligt tilskud på 1,7 millioner kroner i hele den periode, hvor kommunen har brugsret til arenaen. I pressemeddelelsen fra kommunen lyder det således, at virksomheden også har opgivet et krav på en årlig betaling af 1,7 millioner kroner frem til 2027.

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen og direktør for Odense Sport & Event, Ole Bang Nielsen, peger begge på, at man nu ser fremad.

- Vi er enige om, at vi ikke kan blive enige om fortolkningen af brugsretsaftalen. Derfor er jeg tilfreds med, at vi har indgået et forlig. Det sparer os for en dyr og lang proces med en voldgiftssag, og med den her aftale sikrer vi, at vi fortsat kan tiltrække store events til Odense, som vil være til gavn for hele byen. Det har været et langt forløb at nå hertil, men jeg er glad for, at vi nu kan koncentrere os om at se fremad, siger stadsdirektør i Odense Kommune, Stefan Birkebjerg Andersen.

- Vi må erkende, at vi ikke kan nå til enighed om fortidens aftaler, men vi vil gerne skabe rammerne for en fremtid med en masse attraktive arrangementer og events i Odense. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere et forlig, som begge parter kan være tilfredse med, og som sætter punktum for sagen, siger Ole Bang Nielsen.