Svendborgs viceborgmester Lars Erik Hornemann (V) valgt som formand for Kulturregion Fyn - og første opgave bliver at få kulturminister Mette Bock (LA) på andre tanker.

Svendborg: Det bliver Svendborgs tidligere borgmester og nuværende viceborgmester og kulturudvalgsformand, Lars Erik Hornemann (V), der skal stå i spidsen for Kulturregion Fyn.

Hornemann afløser Lene Høsthaab på posten, og ifølge en pressemeddelelse finder han det afgørende at få en afklaring på, hvad der skal ske, når Kulturregion Fyns nuværende kulturaftale udløber ved udgangen af 2018.

I den sammenhæng er datoen 6. april afgørende.

Her skal han og formændene for landets øvrige kulturregioner til møde hos kulturminister Mette Bock (LA), der har foreslået, at kulturmidlerne trækkes ud af kulturregionerne og i stedet gives til konkrete, enkeltstående projekter.

Et forslag, som ikke har medført begejstring i kulturregionerne - og heller ikke hos Lars Erik Hornemann.

- Projekter, der skaber resultater og gør en forskel for kulturregionens borgere, kræver research, dialog med målgrupper og samarbejdspartnere samt tid til tilrettelæggelse og udførelse. Jeg kan blive bekymret for, om det i samme omfang som før vil være muligt at planlægge visionære, gennemarbejdede og effektfulde indsatser til kulturregionen, hvis der skal søges midler fra projekt til projekt, siger Lars Erik Hornemann i pressemeddelelsen.

Som optakt til besøget hos kulturministeren har han inviteret de øvrige kulturregionsformænd til et møde, som har kulturaftalernes fremtid på dagsordenen.

Kulturregion Fyn er et samarbejde mellem de ni fynske kommuner og Kulturministeriet, og formålet er at styrke det fynske kulturliv på tværs af kommunegrænserne.