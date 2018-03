Den gamle storebæltsfærge, Broen, får lov til at blive liggende tre måneder ekstra i den tidligere færgehavn. Det giver ejerne tid til at undersøge mulighederne for et nyt projekt.

Nyborg: Den lille bilfærge, Broen, kommer til at pryde indsejlingen til Nyborg havn det meste af sommeren.

Et enigt økonomiudvalg i Nyborg Kommune har har nemlig sagt ja til et ønske fra ejerne om at forlænge deres indbyrdes aftale, der oprindelig løb frem til 30. april i år. Det vil altså sige, at færgen kan ligge i Nyborg frem til udgangen af juli.

- Ejerne har bedt om denne forlængelse, og det har vi sagt ja til, siger Vibeke Ejlertsen (S), der er næstformand i økonomiudvalget.

- Men så er det også slut, slår hun fast.

- Vi vil gerne hjælpe ejerne ved at give dem de tre måneder ekstra, men som kommune har vi ikke længere noget at gøre med færgeprojektet. Det besluttede vi jo sidste år efter de to års forarbejde og debat i byen, siger borgmester Kenneth Muhs (V).

De jyske forretningsmænd, der ejer færgen, satsede på det store projekt med Kulturfærgen Broen, som byrådet og Østfyns Museer længe arbejdede med. Men byrådet droppede ideen efter en hård debat blandt borgerne - ikke mindst under indtryk af den kritik, der kom frem under det store borgermøde på Nyborg Strand sidste efterår.

Stiftstidende har tidligere skrevet, at der ikke længere er aktive færgevenner tilbage i Nyborg, der har kræfter til at arbejde på et nyt projekt i byen. Efter kommunens beslutning om at droppe kulturfærge-projektet gik en gruppe frivillige ellers i gang med at undersøge mulighederne, men der er ikke længere liv i det initiativ.