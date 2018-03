1

Europe Direct Odense inviterer torsdag 15. marts kl. 19 til foredrag og fotofremvisning på Hovedbiblioteket i Borgernes Hus. Her kan man møde Aske Kreilgaard, som i 2015 valgte at stoppe sit studie før tid, sige sit job- og huslejeaftale op og satse 100 procent på sine drømme om at male, observere verden og lave sociale projekter, hvor der naturligt er brug for dem.

Efter at have tomlet sig igennem EU kom han til Calais i Frankrig hvor synet af den nærliggende flygtningelejr skulle ændre hans liv for altid. Aske valgte at slå sig ned i lejren side om side med flygtningene og begyndte at hjælpe til i forskellige organisationer som frivillig. Hvad der bare skulle have været en uge endte med at være et år.

I sit foredrag vil Aske Kreilgaard invitere publikum med ind til en af de mest berygtede flygtningelejre i Europa: "The Jungle" og prøve at engagere folk i den fortabelse og det håb der følger med folk på flugt samt prøve at svare på spørgsmålene: Hvem er flygtningene? Hvor kommer de fra? Hvad er reel fakta og hvordan kan man som enkel person møde denne situation på den mest konstruktive måde.