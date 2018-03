Melfar Messen slår for femte gang dørene op, og der er igen noget at se på for hele familien.

Middelfart: I den kommende weekenden, den 17. og 18. marts kan du godt finde forårshumøret frem, for hos Autoforum i Middelfart er der Melfar Messe, og der masser af ting at glæde sig til at se på.

Det er femte gang, at messen afholdes, og den er barnet af en netværksgruppe mellem Estate, HM Gardinbusser, Autoforum og Melfar Posten.

Messen kommer denne gang til at trække 30 udstillere til, og du vil kunne finde alt fra havetraktorer, forsikringsselskaber og caféer med smagsprøver.

Alle udstillere er lokale, og Autoforum triller alle bilerne ud af huset, så der kan blive plads til de mange stande.

Messen tiltrækker mange forskellige mennesker. Børnefamilier, pensionister samt hr. og fru Danmark kommer allesammen, og der er noget at kigge på for alle, for udstillerne er vidt forskellige. Messen er ligeledes trækplaster for folk fra både nær og fjern. Naturligvis vil man finde mange lokale, men på tidligere messer har der været kunder fra både Esbjerg og Sydfyn.

Når Melfar Messen åbner dørene på lørdag klokken 10, bliver de først lukket igen klokken 16, og det samme gælder søndag.

Der er gratis adgang til messen.