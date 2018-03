Fariba Asadi, 48, fra Iran og har boet i Danmark i fem år. Skal i praktik i Ikea: Det har været et rigtig godt kursus, hvor jeg har lært meget nyt. Vi har lært om, hvordan det er at være alenemor, have teenagebørn, hvordan man kan hjæpe børn og andre kvinder. Jeg har læst til pædagog i mit hjemland, og synes det er meget spændende, og jeg lærte meget, da vi havde besøg af en psykolog. Mit drømmejob er som dekoratør her i Ikea, og jeg vil gerne tage en ekstra uddannelse, hvis jeg skal det. Jeg ved ikke, hvorfor det er så svært at få job for os udlændinge. Min mand har en meget høj uddannelse som ingeniør, men han har også svært ved at få job. Jeg håber virkelig, det lykkes for mig denne gang.

Zeinab Ismail, 50, fra Somalia og har boet i Danmark i 11 år. Skal i praktik i Fakta: Ingen af os kvinder kendte hinanden i forvejen, og det har været dejligt at lære så mange søde kvinder at kende. Jeg har lært, hvordan man kontakter andre, man ikke kender i forvejen, jeg har lært en masse nye danske ord, og vi har snakket meget sammen. Selvfølgelig vil jeg gerne have et arbejde. Jeg har været i praktikker mange steder, og jeg er klar til at tage alt slags arbejde. Måske hos ældre mennesker, der skal have gjort rent, på plejecentre, på hotel. Jeg glæder mig til at komme i praktik i Fakta. Jeg tror det er svært at få arbejde for sådan en som mig, fordi jeg har ikke så meget uddannelse. Jeg har kun gået til 8. klasse, men jeg har meget erfaring.