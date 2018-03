Fredericia: Hvert andet år er MesseC vært for Byggeri-messen, som byggemarkeder og trælaster står bag. I 2016 dukkede 26.000 gæster op, og i år forventes omkring lige så mange gæster til Fredericia i dagene 13.-16. marts.

Alene Stark sender cirka fyldte busser fra Sjælland over Storebælt og videre til Fredericia.

Ifølge Danske Byggecentre, som står bag messen, kom cirka 25 procent af de over 26.000 besøgende i 2016 nemlig fra Sjælland, mens 10 procent tog turen fra Fyn, og de resterende 65 procent var fra Jylland. Det oplyser Stark i en pressemeddelelse.

Busserne over Storebælt føjer sig til de øvrige cirka 30 busser, som kører til Byggeri´18 fra Starks forretninger på Fyn og i Jylland.

- Opbakningen til messen er helt enorm, også blandt håndværkerne i København og omegn, selv om Byggeri'18 ligger i den anden ende af landet. Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt for håndværkerne at deltage, blandt andet ved at de ikke selv behøver at køre, men bare kan tage med bussen fra nærmeste Stark. Mange ser det også som en god anledning til at få snakket med kolleger og udvide netværket i uformelle rammer, fortæller Starks regionsdirektør for Storkøbenhavn Lasse Frederiksen.