Fredericia: En 72-årig mand blev søndag aften udsat for tricktyveri i sit hjem i Købmagergade. Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Kl. 18.05 ringede det på døren, hvorefter en mand udenfor bad om at komme til at låne et toilet. Han fik lov at komme indenfor, men undervejs snuppede han en pung tilhørende den 72-årige med få hundrede kroner og et hævekort.

Gerningsmanden beskrives som en dansk mand i alderen 25-30 år. Han bar en grøn oilskinsjakke, en hue, som beskrives som elefanthue, og havde strømperne over bukserne.