Grønt: Biogas i Esbjerg og Brande rimer på Europas fremtid. Danmarks stolte landbrugstraditioner kan nemlig være med til at realisere Europas store, grønne potentiale. Det er godt nyt for klimaet og for danske virksomheder.

Det viser biogasanlæggene i Esbjerg, som er verdens største og nu det nye anlæg i Brande, som bliver det første økologiske af sin slags. I stedet for at importere gas fra Putins Rusland, skal biogas gøre vores transport og opvarmning grønnere. Det giver god mening på alle parametre.

Det rimer tillige på det momentum, der er i Europa lige nu, hvor mange lande har planlagt en stigning i mængden af biogas i deres respektive gas-net på 50 pct. over de kommende to år.

Jeg har netop opfordret Europa Kommissionen, altså EU's embedsværk, til at komme med konkrete forslag til nedbringelse af drivhusgasser indenfor landbruget, fordi landbruget så at sige er en sektor med lavt hængende CO2-frugter.

Det har jeg gjort, fordi et øget fokus på biogassens evne til at reducere landbrugets udslip af drivhusgasser jo ikke bare er vigtigt i Danmark. Vi skal have de andre lande med.

I kampen for et bedre klima findes der ingen grænsebomme , ingen bolværker. Ingen enegang der duer til noget som helt. Her gælder kun internationalt samarbejde. Og for mig er der ingen tvivl; biogas skal med vind og sol skal spille en stor rolle, når det kommer til at til at redde vores klima.

At vi samtidig styrker dansk eksport, ja, det tager jeg gerne med. Ikke bare til byskiltet i Bruxelles, men helt ind i de mødelokaler, hvor kuglerne til fremtidens Europa støbes i de kommende måneder med den dynamiske, franske præsident Emmanuel Macron for bordenden.

Klima, energi, den grønne omstilling og bæredygtighed - det er heldigvis ikke en kamp, vi kæmper alene. Macron er fuldstændig på linje med Danmark. Han kæmper utrætteligt for at holde Paris-aftalen flydende.

Og allerede i sin præsidentkampagne prioriterede Macron omstillingen fra kul og atomkraft til grøn og vedvarende energi øverst på sin agenda.

Siden valget har han taget fat på at realisere sine løfter, og han har ikke mindst blikket skarpt indstillet landbrugssektoren. Frankrig har faktisk sat sig for at biogas skal dække 100 pct. af landets gasforbrug.

Med Macron om bord kan Europa nu mere end nogensinde før vise resten af verden, at de grønne skåltalers tid er forbi. Vi er grønne, og selv når vi sover, har vi arbejdstøjet på.