Hvis vi ikke kan udvise afviste asylansøgere og kriminelle udviste, skal de frihedsberøves eller have en elektronisk fodlænke. Uanset om det strider mod Den europæiske menneskerettighedskonvention.

Det siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen som kommentar til, at afviste asylansøgere eller kriminelle udviste ifølge Jyllands-Posten bryder deres meldepligt på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast.

- Hvis man skal have bedre styr på disse mennesker, skal man være klar til at bryde Den europæiske menneskerettighedskonvention. Vi har ramt loftet i forhold til, hvad vi kan overfor disse mennesker, mener Martin Henriksen.

Han opfordrer regeringen og Socialdemokratiet til at bryde konventionen på centret, hvor der bor 189 udlændinge. Der er sket 10.057 overtrædelser, siden centret blev oprettet for to år siden, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi skal arbejde på at smide dem ud. Vi foreslår, at vi frihedsberøver dem på ubestemt tid, indtil de kan udsendes. Vi har også før foreslået, at man påmonterer dem en elektronisk fodlænke, siger Martin Henriksen.

Udlændingene er ikke frihedsberøvede, men skal bo på centret og melde sig mellem tre og syv gange om ugen.

Nogle dukker aldrig op. Andre er væk i kortere eller længere tid. 243 udlændinge er blevet sigtet for at bryde meldepligten. Hertil kommer flere sigtelser for at overtræde opholdspligten.

Anklagemyndigheden har en senioranklager, som kun fører sager om brud på udlændinges opholds- og meldepligt. Ifølge Jyllands-Posten har Retten i Herning siden årsskiftet brugt én til to retsdage om ugen til disse sager.

63 udlændinge har været i retten. Få er frifundet eller har fået en advarsel. Andre har fået bøder og korte fængselsstraffe.