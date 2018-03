UBBERUD: Gin er det nye "sorte" på spiritussens front, og nu er der mulighed for at prøve denne trend, når Ubberud Kultur & Bevægelseshus i samarbejde med Rasmus Lundahl fra Vinslottet Greve A/S indbyder til en spændende aften i ginnens smagfulde univers. Der bydes på fem-seks forskellige spændende gin med forskellige ingredienser, samt smagning af forskellige tonics. Arrangementet foregår i Ubberud Kulturhus fredag 16. marts klokken 18.30. Pris 249 kroner per person. Tilmelding til Henning Jespersen, telefon 22 37 69 91 eller mail hj@slukefter.dk. (RAS)