Thulesen Dahl skræmmer ikke livet af danskerne - man kan bruge 36 mia på meget andet end indvandrere

Replik: Peter B. Kvan mener i et indlæg i avisen Danmark den 9. marts, at min partiformand Kristian Thulesen Dahl "skræmmer livet af fredelige folk", når han fremhæver det problematiske i, at indvandring fra ikke-vestlige lande belastede de offentlige kasser med voldsomme 36 mia. kr. i 2015. Peter B. Kvan mener, at det giver mere mening at beskrive denne udgiftspost med tallet 1,78 pct., som er den andel af det danske BNP, som 36 mia. kr. svarede til i 2015.

Det er jo en gammel sandhed, at alting afhænger af øjnene, der ser. Jeg er enig med Peter B. Kvan i, at tallet 36 mia. er særdeles skræmmende i denne sammenhæng. Jeg er ganske uenig med ham i, at det er bedre at bruge et mindre skræmmende tal for ikke at forskrække nogen. 36 mia. kr. er 36 mia. kr. Det er mange penge uanset, hvordan man vender og drejer det.

Man kan ansætte rigtig mange skolelærere, hjemmehjælpere eller politibetjente for de penge. Eller bygge en ny Storebæltsbro. Hvert år! Jeg synes så afgjort, at pengene ville være givet bedre ud på bedre velfærd for danskerne.