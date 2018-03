Hønge rider kontingent-kæphesten igen - og det skulle han holde sig for god til

Replik: Så var Karsten Hønge endnu engang på banen med den gamle traver om fagforeningskontingenter. At der ikke længere skal være et skattefradrag på kontingenter til medlemmerne i vores alternive fagforeninger.

Hønge har ved flere lejligheder fungeret som 3F's talsmand på Christiansborg, og når han nu igen ifører sig skyklapperne og gør verden rød og gul, så kan man ikke lade være med at tænke på de mange fradragsberettigede kontingentkroner, som 3F-afdelinger givetvis spytter i hans valgkampagner.

I stedet for at kaste med snavs efter vores medlemmer burde Hønge og andre 3F-trofæer i disse dage kravle under radaren. 3F har ifølge medierne fået et påbud af Arbejdstilsynet, efter at en ansat i ledelsessekretariatet, altså en medarbejder tæt på formandskabet, er blevet voksenmobbet af en overordnet medarbejder.

Det er netop i sager om eksempelvis mobning, usaglig afskedigelse, hjælp til medlemmer under konkurser, bistand under revaliderings- og resurseforløb samt ved arbejdsskader, at vi gør en forskel for vores 134.000 medlemmer.

Når det gælder de igangværende overenskomstforhandlinger, ved Karsten Hønge jo godt, at EU kun har tilladt Danmark at fortsætte med den danske model og give nogle bestemte forbund et de facto monopol på overenskomster inden for det offentlige, fordi alle ansatte skal være omfattet af disse overenskomster. Så det har intet at gøre med, at vores medlemmer ligger i læ af nogen som helst eller daser den af i skyggen.

Det er heller ikke arbejdet med overenskomsterne, der er årsagen til, at 3F og mange andre forbund har væsentlig højere kontingenter end os. Forklaringen er, at eksempelvis 3F hverken har lyst eller mod til at effektivisere, altså trimme organisationen på samme måde, som man gør i de virksomheder, hvor 3F'erne knokler for deres løn og for at betale et meget dyrt fagforeningskontingent.

Det Faglige Hus har ikke varmestuer på hvert andet gadehjørne, og det skal vi heller ikke have. Nu om dage klarer alle deres pengesager via netbank, og man render heller ikke på kommunen, men ordner sagerne hjemme fra sin computer eller tablet. Når man så får brug for sin fagforening, så kan man også finde ud af at bruge en telefon og maile lønsedler og andre bilag. Herefter rykker medarbejderne fra Det Faglige Hus ud og bistår vores medlemmer under retssager, forhandlinger med arbejdsgivere og som bisiddere ved møder i kommuner og Jobcentre.

Det er faktisk den forretningsgang som flere og flere unge foretrækker, og det er derfor, at vi i øjeblikket har en nettotilgang på 1500 medlemmer om måneden.

Endelig overser Karsten Hønge, at Det Faglige Hus så sent som i 2012 endnu en gang efterlyste et samarbejde med LO med henblik på et medlemskab, ikke mindst fordi vi med vores størrelse gerne vil tage et medansvar for den danske model. Det Faglige Hus anerkender også konfliktretten, så det er til syvende og sidst LO's ansvar og ikke vores, at vores medlemmer står uden for en konflikt.

Det Faglige Hus er i dag Danmarks fjerdestørste faglige organisation efter 3F, HK og FOA, og vi har tegnet og vedligeholder en kollektiv overenskomst sammen med arbejdsgiverforeningen KA, der omfatter omkring 900 virksomheder og op imod 15.000 ansatte, blandt andet folk, der er organiseret i forbund under LO.