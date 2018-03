Sugar dating: Æren kan ikke gradbøjes

Sugar dating: For et par uger siden bragte en af de landsdækkende aviser en artikelserie om begrebet sugar dating, der i al korthed der går ud på at stille sin krop til rådighed for mænd mod til gengæld at blive forkælet med kjoler, tasker, dyre middage, rejser og ikke mindst cool cash. Kvinderne, de såkaldte sugar babes, fortalte om, hvad det var, der fik dem til at sælge sig selv. Nogle talte om respekten og anerkendelsen fra sugar daddy'en, som de aldrig havde fået af deres far. Andre om lysten til at overskride egne grænser for at udleve seksuelle fantasier.

Fælles for dem var, at de var relativt unge, nogle i gang med en ungdomsuddannelse, mens andre studerede, og hvem har ikke brug for penge til at strække SU'en? Eller huslejen? Eller bare budgettet sidst på måneden? Tilsyneladende var der ikke noget problem i at prostituere sig, lige bortset fra risikoen for at løbe ind i en psykopat. Ikke så få funderede dog over, om denne form for prostitution, som er i stigning, ville kunne skade dem på længere sigt. Men den overvejende holdning syntes at være: Min krop tilhører mig, jeg bestemmer over den og gør med den, hvad jeg vil.

Alligevel fornemmer man et underliggende fravær hos kvinderne, et spørgsmål, der trænger sig på, men som ikke lader sig formulere, fordi vi ikke længere har ord for det. Ordet er ære. Slår man det op, dukker der andre betegnelser op som hæder, anseelse, respekt og værdighed; alt sammen noget man kan gøre sig fortjent til. Men hvad der er nok så vigtigt: Vi fødes med disse begreber nedlagt i os som kim, som iboende muligheder.

Jeg husker vores afgåede præst, som altid, når han døbte et barn, sagde til fadderne, at de skulle tænke stort om dette barn. Og dermed opbygge en basis af tryghed og selvværd hos barnet, som er med til at skabe indre vækst.

Den diametrale modsætning til dette er tomheden og den helt uhyrlige materialisme, der kendetegner disse kvinder, som på trods af kjoler, tasker, rejser og middage fremstår nøgne. Hvor mange gange kan man sælge sig selv? Hvad er der tilbage, når maden er spist, og rejsen slut?

I USA har sugar dating eksisteret længe; i mange tilfælde sker det for at betale en studiegæld, der er løbet løbsk. Derfor undrer en talskvinde fra en amerikansk organisation sig over, at fænomenet også findes i Danmark, hvor uddannelse bliver betalt af staten, og hvor man oven i købet får penge for at studere.

Så svaret på spørgsmålet: Hvad mister jeg ved at gå i seng med mænd for materielle goder og/eller penge? er din integritet og ære. Æren kan ikke gradbøjes, den er absolut, så lyt til dit indre kompas.