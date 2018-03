hulller

Snoghøj Landevej er fyldt med huller de steder, hvor der er fjernet opstribning, da vejbanen blev smallet ind for at få plads til bred cykelsti. Der er ny asfalt på vej.

Fredericia: Med halve meters mellemrum byder Snoghøj Landevej fra Snaremosevej til Røde Banke på flere strækninger med lange dybe huller. Hullerne synes at være opstået der, hvor der er fjernet opstribning i forbindelse med, at vejbanen er blevet lidt smallere for at give plads til den bredere supercykelsti.

- Er det fordi, man har brændt afstribningen af, at der nu kommer huller?

- Det kan være en kombination af flere faktorer. Dels åbner man overfladen, når striben fræses af, dels ligger striben typisk på samlingen i asfalten som også i sig selv er et svagt punkt, siger driftsingeniør Lasse Nørgaard, Fredericia Kommune.

Kommunens vejfolk vil nu gennemgå både Snoghøj Landevej og Strandvejen for at vurdere, om der skal sættes gang i reparationer her og nu. Alt i alt er der overvejelser om 31.000 kvm vej, som måske skal have ny asfalt. Hvis det er tilfældet, er prisen godt to mio. kroner.

- Den mest presserende strækning er fra Snaremosevej til Røde Banke i retning mod centrum samt fra Sanddal Bakke til Snaremosevej i retning mod Erritsø. Desuden Strandvejen fra Vestre Ringvej i retning mod Erritsø, siger driftsingeniør Lasse Hasle Nørgaard.