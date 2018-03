- Hvem har ikke taget en lille fugleunge i pleje, spørger vildtplejekonsulent, der understreger, at det er problematisk at opfostre et rålam.

Sydfyn: Det har givet adskillige klap på skuldrene til et sydfynsk ægtepar, efter de stod frem og fortalte, at de siden sidste år har taget et forladt rålam til sig.

Rådyret Piv har nu vokset sig stor, sover i en hundekurv og er blevet gode venner med hunden Tina og ægteparrets barnebarn.

Historien har fået en række brugere til tasterne, der overvejende er positive og kalder det alt fra "fantastisk" til "godt gået" og "skøn historie" på trods af, at aktionen er i strid med loven.

"Forstår simpelthen ikke lovgivningen i Danmark mere! Vi har zoologiske haver af forskellig observans, hvor vi slæber dyr til fra hele verden for at redde dem. Men når kærlige mennesker tager sig af et af de smukkeste dyr, vi har i naturen i Danmark, så er det ulovligt. Jeg græmmes", skriver blandt andre Jonna Nielsen.

Man skal have en særlig tilladelse til at drive en såkaldt vildtplejestation for at pleje råvildt i Danmark. Ægteparret har fortalt, at de blev bedt om at skyde rålammet, der havde mistet sin mor og var i en dårlig forfatning.