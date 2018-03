Faaborg-Midtfyn: Står det til Enhedslisten skal kommunalt ansatte mænd og kvinder have det samme i løn. I dag tjener kommunalt ansatte kvinder i gennemsnit 15,4 procent mindre end mænd.

Derfor diskuterede kommunalbestyrelsen mandag et forslag fra Enhedslistens Morten Schjøtt om at udvikle et ligelønscertifikat, der, udover at sikre lige løn mellem kønnene, også skal brande Faaborg-Midtfyn som en ligestillingsvenlig kommune. Partiet vil afsætte en halv million kroner til udvikling af certifikatet.

Partiet foreslår derfor, at der afsættes en halv million til udvikling af ligelønscertifikatet og til certificeringsarbejdet over et kalenderår. Pengene findes ved næste budgetopfølgning.

- Det er et teknisk forslag, hvor man sætter administrationen i gang med at deklarere, hvornår der er ligeløn. Og det kan vise sig at blive håbløst. Men hvis ikke nogen prøver, så sker der absolut ingenting. Det er både et oplæg til diskussion om det konkrete forslag, og jeg ville hverken være forundret eller skuffet, hvis det ikke går igennem, men lige så meget et oplæg til, at vi tager endnu en runde om, hvordan vi gør det her, lød det forud for kommunalbestyrelsesmødet fra Morten Schjøtt, der dog måtte melde afbud på grund af det, borgmester Hans Stavnsager (S) i spøg kaldte "mandeinfluenza". Kirsten Lundgaard deltog i stedet.

Hvert andet år bliver der udarbejdet en lønstatistik for kommunens ansatte, og Hans Stavnsager foreslog, at man startede med at fremrykke analysen, så den ligger klar ved udgangen af 2018 i stedet for 2019, inden man går videre med forslaget. Det var der enighed om blandt de øvrige medlemmer. Også Kirsten Lundgaard.

- Men vi må have en forsikring om, at vi kommer til at arbejde med, hvad der ligger til grund for de her lønforskelle, sagde hun.

Konservative Søren Clemmensen var glad for, at lønforhandlingerne er overladt til Kommunernes Landsforening, mens Dansk Folkepartis Åge Priisholm påpegede, at en del af arbejdet med at sikre lige løn ligger hos tillidsmændene.

SF's Torben Smith bakkede op om Enhedslistens forslag.

- I den del af lønforhandlingerne, der foregår lokalt, er vi en af de kommuner med den største forskel i løn mellem mænd og kvinder. Jeg synes, vi specielt skal sætte fokus på, hvorfor vi favoriserer de mænd, vi har ansat hos os, sagde Torben Smith, der kunne oplyse, at for hver 100 øre en kommunalt ansat mand tjener, tjener en ditto kvinde 56 øre.