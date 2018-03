Magnus PedersenM, der tidligere har spillet for OB, norske Sogndal og U20-landsholdet var næsten for ærlig, da han blev spurgt på scenen, hvorfor han valgte Middelfart. - Der var faktisk ikke andre tilbud. Men jeg havde behov for at komme hjem til Fyn og familien, erkendte han.

Det var sprechstallmeister Thomas Mengers Karstensen, der spurgte. Han er studievært på TV2/Fyn og har selv været træner i hjembyen Strib for ungdomshold, hvoraf et par af dem havde fået læsterlige klø af et par af de spillere, der blev præsenteret.

Målmandstræner Danny Carlsen var meget præcis i sin beskrivelse af sin rolle i truppen. - Jeg skal lave lidt fis og ballade, og så skal jeg lære målmændene at tage med hænder, sagde han.

Niclas Vemmelund har købt hus i Middelfart og efter fire år i udlandet var det tiden at vende hjem til den grønne ø i rigets midte.

Middelfarts cheftræner Jan Vingaard har ikke opgivet at rykke op allerede i dette forår. - Det afhænger meget af vores start i de første to-tre kampe. Hvis vi rammer en stime, bliver vi ikke sjove at have med at gøre, og der er mange point at spille om. Jeg er ikke bange for Hvidovre i den første kamp og er fuld af fortrøstning, for en premierekamp er noget helt andet. Men vores trup er stærkere og bredere end nogensinde.

Bestyrelsesformand Per Jørgensen regner Hvidovre og Næstved som oprykningsfavoritterne i foråret.

Den nye amerikanske målmand Ryan Buckingham var også bundærlig. - Da jeg første gang blev kontaktet, måtte jeg indrømme, at jeg aldrig nogensinde før havde hørt om det her sted.

Kristoffer Gjettermann er ejendomsmægler for Nybolig og erkendte, at det nok i første omgang er her, at han ud over sin to år lange kontrakt med klubben skal lægge sine æg.

Lars Peter Hermansen er administrerende direktør i klubben lidt endnu, hvorefter Søren Godskesen overtager. Men så skal der i stedet ansættes en person 25 timer ugentligt til at tage sig af salg og events.

Der skal bygges et tv-tårn på stadion på Adlerhusvej og husets video-magter John Conley sørger for, at samtlige kampe bliver livestreamet. Lars Peter Hermansen har noteret sig, at der hidtil har været 270.000 visninger på klubbens videoklip sammenlagt fra kampene. Samtidig skal der vækstes på sponsorsiden på 25 procent.