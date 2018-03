Den varslede strejke fra landets offentligt ansatte i regionerne bliver mødt af at omfattende lockout-varsel. Som i resten af landet vil kun ganske få funktioner på Region Syddanmarks sygehuse blive opretholdt, hvis det ender i konflikt fra og med 10. april.

Danske Regioner friholder kun psykiatrien, det præhospitale område med ambulancer og akut behandling, abortsekretariaterne samt udgående palliative hjælpere, der yder støtte til døende.

Derudover vil alt på OUH i Odense og Svendborg samt Sygehus Lillebælt blive lukket ned.

Ifølge regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), der også er formand for Danske Regioner, er lockout-varslet så omfattende, fordi de varslede strejke-områder rammer tilsvarende bredt.

- Det er for eksempel røntgen- og anæstesipersonale, som påvirker muligheden for at arbejde normalt hos en række andre fagrupper. Derfor rammer strejkevarslet bredere end de 10 procent, der er udtaget. Så det er en vurdering af, i hvor høj grad strejken rammer sygehusdriften i forvejen, siger hun.

Lose og Danske Regioner mener, at det massive lockout-varsel bedst sikrer, at "vi ikke kommer til at betale store summer i løn til medarbejdere, der ikke kan lave noget, eller kun kan arbejde meget begrænset." Desuden vil der være brug for høj kapacitet efterfølgende, når man skal indhente den aflyste behandling.

Ud over sygehusene vil Syddanske Vaskerier i Odense og store dele af Regionshuset i Vejle også være omfattet af lockouten.

Se hele listen over, hvilke sygehuse, som er omfattet af lockouten her.