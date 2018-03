Transport

Trafikken på Vejlefjordbroen har allerede nu overhalet forventningerne til trafikken i 2030, viser beregninger. Det er en alvorlig situation, der understreget behovet for en ny parallelmotorvej, mener formand for Hærvejskomiteen.

- Det er så alvorligt, at folk sidder i kø mange gange i løbet af én dag. Når man kører den vej, får man et godt indtryk af, hvor kaotisk det er, siger formand for Hærvejskomiteen, Poul Andersen.

Trængsel: Der kører allerede nu flere biler over Vejlefjordbroen, end man havde forventet i 2030. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Hærvejskomiteen, der arbejder på at få en ny midtjysk motorvej fra Hobro til Haderslev. Hærvejskomiteen har på baggrund af tal fra vejdirektoratet beregnet, at mere end 96.000 køretøjer passerer broen på et hverdagsdøgn, og trafikken har dermed overhalet forventningerne til trafikken i 2030.

En ny midtjysk motorvej skal netop aflaste Vejlefjordbroen ved at føre bilister ud på en alternativ rute væk fra broen. Dermed er de nye tal ifølge Poul Andersen et godt bevis på, at der er brug for en ny midtjysk motorvej. Han ser det nemlig ikke som realistisk at udvide Vejlefjordbroen.

- Vi er nået et kritisk punkt netop nu, og derfor er det vigtigt, vi kommer i gang med en parallelforbindelse med det samme. For det er på Vejlefjordbroen, at vi har proppen, siger han.

Han håber derfor, at Hærvejskomiteen kan overbevise politikerne om, at der er brug for handling nu for at mindske antallet af trafikpropper på broen.