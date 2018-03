Storbritanniens beskyldning, om at Rusland står bag et giftangreb i England, er intet andet end en "provokation" og en "cirkusforestilling".

Det er den umiddelbare reaktion på den britiske premierminister Theresa Mays præsentation af efterforskningen i parlamentet i London.

- Det er en cirkusforestilling i det britiske parlament, siger talskvinde Maria Zakharova i det russiske udenrigsministerium i Moskva, mens May fortsat står i Westminster og taler.

Efter et møde i regeringens sikkerhedsudvalg sagde May mandag eftermiddag til parlamentets medlemmer, at det er "meget sandsynligt", at Rusland ulovligt har anvendt magt på britisk territorium.

- Konklusionen er klar: Det er endnu en politisk informationskampagne, som er baseret på en provokation, siger Maria Zakharova.

De britiske efterforskere har analyseret det stof, som den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter blev forgiftet med. De er nået frem til, at Rusland må stå bag.

Sergej Skripal og hans datter er fortsat i kritisk tilstand. De blev ifølge May forgiftet med stoffet Novichok, som blev udviklet af Rusland som et militært våben.