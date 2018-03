Koncert

Fredericia: Det er dansk musiks arvesølv, der har fået et revival i kraft af Ole Bornedals aktuelle film om John Mogensen. Filmen hedder "Så længe jeg lever" og har Rasmus Bjerg i rollen som John Mogensen.

Mogensen brød igennem som medlem af sanggruppen Four Jacks, der siden er blevet kaldt Danmarks første boyband. En af de gamle drenge fra den gang er James Rasmussen. Og han turnerer fortsat og optræder 40-50 gange om året.

“ John mumlede sine sange i bussen. James Rasmussen

- Jeg er blevet 80 år, og knæene driller lidt. Det er hårdt at stå op under hele koncerten, så jeg har købt en trommestol at sidde på. Men ellers er det det samme, og jeg nyder at se, hvordan sangene bringer glæde og genkendelse. Det er altså også rigtig gode sange, siger James Rasmussen, der besøger Hejse Kro med sin trio lørdag 24. marts.

Filmpremieren har gjort, at der er kommet ekstra efterspørgsel på ham og hans trio, og aktuelt er han af sted flere gange om ugen.