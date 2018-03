Det er ikke første gang, at Ikea samarbejder med Bydelsmødre og løfter integrationsopgaver. Tidligere projekter med flygtninge har blandt andet betydet, at 10 procent endte med et fast job i virksomheden.

Varehus-chef i Odense Namik Catkafa følger med spænding det nye samarbejde med Odense Kommune og Bydelsmødre, som han håber bliver så succesfuldt, at lignende kan etableres i Ikeas øvrige fire varehuse i Danmark.

- Vi har en vision om at skabe en bedre hverdag for mange mennesker, og vi har nogle værdier vi arbejder ud fra her i Ikea. En af vores værdier er mangfoldighed, og vi har set styrken i forskellighed. Vi har et marked og lever i et samfund, vi gerne vil afspejle. Når der arbejder forskellige mennesker med forskellige baggrunde her, så kan vi sætte os ind i forskellige livssituationer og boligindretningsløsninger, påpeger Namik Catkafa, der også ser andre sidegevinster ved at løfte en social opgave som integration.

- Jeg føler mig også stolt over at vi kan hjælpe flygtninge og minoritetskvinder, og det hører jeg også fra andre kollegaer. Vi føler os stolte over, at virksomheden tager det ansvar. Man tager det næsten for givet i Ikea i dag, hvor der er mange gode eksempler. Det føles naturligt, og visionen om at skabe en bedre hverdag kan man leve op til på mange måder. Det er egentlig helt simpelt, siger han.

HR-chef i Ikea i Odense, Mette Andersen er enig.

- Vi har jo igennem de sidste mange år arbejdet med integration og har været virksomhedscenter for de fleste kommuner på Fyn. En del af det samarbejde har været at tage ansvaret for at forberede folk til at komme ind på arbejdsmarkedet. Nogle kræver mere støtte, og det bruger vi lidt flere ressourcer på, men vi kan også se, at vi har fået noget ud af det. Vi har jo ansat en del efter sådan nogle praktikforløb. Kvinderne her taler forholdsvis flot dansk, og vi oplever at sproget kommer rimeligt hurtigt, når folk først er i gang, siger hun.

Namik Catkafa supplerer:

- Vi er meget stolte over at opleve, hvor hurtigt folk udvikler sig, når de er hos os. Både sprogligt og indstillingen til arbejdet. Folk er måske generte og lidt tilbageholdende, når de kommer her, men de vokser med opgaverne.