15 kvinder med minoritetsbaggrund er i disse uger på kursus, så de kan blive en aktiv del af de danske arbejdsmarked. Organisationen Bydelsmødre, Ikea og Odense Kommune er gået sammen om at skabe et forløb, der slutter med tre måneders praktik og måske for nogen - med et job.

- Please giv mig praktik.

Nouf Hajaj griner højt, og kvinderne i Ikeas kursuslokale stemmer i. Den 39-årige kvinde fra Saudi Arabien har netop været oppe foran klassen og "leget," at hun var til jobsamtale i Ikea. Hun slutter samtalen med et "please", men det er mest for sjov og det fanger kvinderne i lokalet med det samme.

De andre kursister roser hende for hendes samtale. Hun virker forberedt, viser stor interesse og ved, hvad hun vil, siger de.

Fem måneder langt projekt Ikea, Odense Kommune og den frivillige organisation Bydelsmødre er gået sammen om et fem måneder langt projekt, hvor 15 kvinder går i skræddersyede, jobforberedende forløb med undervisning i Ikea og med praktik i Ikea og lokale virksomheder.



Det er ambitionen at udbrede projektet, der er finansieret af Bikuben Fonden, til de øvrige fire Ikea-varehuse i Danmark.



Odense Kommune har rekrutteret kvinderne, og tilknyttet til projektet er også en jobkonsulent fra kommunen, der følger op efter praktikforløbet.



Bydelsmødre er en frivillig organisation under Den sociale Fond. Organisationen er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå.

Klassen taler lidt om humor i jobsamtalen. Selvironi kan være godt, forklarer underviseren Maja Langhorn fra Bydelsmødres hovedorganisation.

I kursuslokalet sidder ud over Nouf Hajaj 14 andre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Her er kvinder fra Syrien, Grønland, Saudi Arabien, Somalia og flere andre lande i verden. Fælles for dem er, at de drømmer om at komme ind på det danske arbejdsmarked og har ressourcer og lyst til at hjælpe andre i deres lokalsamfund.

Kvinderne er på jobforberedende kursus og bliver samtidig uddannet til at blive bydels-mødre. Det vil siger kvinder, der gør en frivillig indsats i lokalsamfundet for at støtte andre kvinder, som måske er isolerede, og som det etablerede system har svært ved at nå.

Kurset slutter med tre måneders praktik og følges op af en jobkonsulent fra kommunen. Fem af kvinderne kommer i praktik i Ikea. Andre skal i Netto og Fakta, Odense Congress Center og cateringfirmaet Kokken og Jomfruen.