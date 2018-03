Snoghøj: Det blev ikke til kursus i Odense for kollegerne fra Vejle Bibliotek, Leif Nielsen, Malene Tegllund og Christina Tornbjerg. De tre sad uhjælpeligt fast i trafikken på vej mod Fyn mandag.

- Vi har ventet siden kl. 8 i morges, og der er ikke tegn på, at det lysner. Vi har opgivet tanken om, at vi kommer frem til vores kursus. Det gik i gang kl. 10 og slutter kl. 15, siger Leif Nielsen.

De var klar over, at det var tåget, da de satte kursen mod Odense, men de havde ikke hørt om de massive problemer.

- Vi havde hørt lidt, men ikke at det var så galt, og da vi kom hertil, var det for sent, siger de tre, som holdt med udsigt til erhvervsbyggeriet i Snoghøj og med Lyngsoddevej neden for autoværnet.

- Vi har nogle halstabletter i bilen, men det er ikke til at blive mæt af. Vi skulle have haft morgenmad på kurset. Vi har overvejet at kravle ned ad skrænten og gå op til Sunset og hente en sandwich, smiler de.

I bilen bag holder en FTZ bil med reservedele til autoforhandlere og værksteder.

- Jeg kommer fra Middelfart og har været i Fredericia. Nu skulle jeg tilbage efter nogle nye reservedele, som jeg skulle ud at aflevere, men det bliver vist ikke i dag, resignerer den unge chauffør.