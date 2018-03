Sagen om en ulovlig mur i Nyborg var for Retten i Svendborg i dag efter flere tilløb. Der afsiges dom på fredag, og ejeren ender sandsynligvis med at skulle betale 15.000 kroner i bøde.

Retssagen er den juridiske udløber af en sag om et sommerhus i skoven og har været kørt siden 2014, men efter tre aflysninger lykkedes det mandag eftermiddag at gennemføre sagen, hvor tiltalte var det odenseanske selskab Teglværksskoven ApS, der udlejer restaurationslokaler.

Hans anpartsselskab var tiltalt for at have overtrådt naturbeskyttelsesloven ved at opføre den 45 meter lange og to meter høje mur for tæt på strandbeskyttelseslinjen og for ikke at have fjernet muren inden 1. oktober 2015, som Natur- og Miljøklagenævnet ellers havde bestemt.

- Der er ikke noget forkert i det, der er læst op, var Jes Jessen Petersens kommentar, da dommeren bad ham forholde sig anklagen.

Indehaveren forklarede, at han lod muren opføre for at adskille de spisende gæster på terrassen ved Restaurant Teglværksskoven og den feriebolig, han byggede til ved siden af restauranten som erstatning for nogle ældre ferielejligheder. Han erkendte selskabets skyld, men forklarede som forsvar, at han havde fået tilladelse til at opføre muren.

- Det var sgu i god tro, for jeg har det på skrift tre gange. Efter at have fået tilladelse fra Nyborg Kommune søgte jeg om tilladelse fra Naturstyrelsen, forklarede han.