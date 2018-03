Socialdemokratiet i Svendborg vil vække svendborgensernes interesse for lokalpolitik ved at holde syv-otte offentlige arrangementer om året, oplyser partiforeningens formand, Mads Jørgensen, i kølvandet på weekendens generalforsamling.

- Vi er gode til at informere om lokalpolitik, når der er valg, men ikke i de mellemliggende perioder. Vores største opgave er derfor at gøre lokalpolitik mere interessant for borgerne i Svendborg Kommune, og derfor vil vi lave en masse offentlige arrangementer med politisk indhold, siger Mads Jørgensen og oplyser, at generalforsamlingen nikkede ja til planerne.

Frem til næste kommunalvalg i 2021 vil Socialdemokraterne derfor være vært ved i omegnen af syv-otte årlige arrangementer.

- Første gang bliver engang i april, hvor vi vil have working poor (arbejdende fattige, red.) som tema. Altså det, man lige nu diskuterer i Tyskland, hvor mange er nødt til at have to-tre job for at få smør på brødet, siger Mads Jørgensen.

Og arrangementerne skal ikke bare stå i Socialdemokratiets tegn.

- Vi vil holde cafémøder, hvor man kan komme og få en snak med byrådsmedlemmerne, og vi vil invitere politiske modstandere med for at få noget nuance på tingene. Det er en ret stor revolution. Jeg har i hvert fald ikke hørt om andre socialdemokratiske vælgerforeninger, der har gjort det, siger Mads Jørgensen.