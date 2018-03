Nyborg: Forleden åbnede borgmester Kenneth Muhs (V) miljø-udstillingen "The Green Solution" på Danehofskolen i Nyborg.

Elever og lærere fra Scholen Kindsheid Jesu fra Hasselt i Belgien og Danehofskolen deltager i et Erasmus+ projekt under EU om vedvarende energi og bæredygtighed. Udstillingen er det foreløbige klimaks i udvekslingsprojektet, som fortsætter i Belgien senere på foråret. Temaerne for udstillingen er vindenergi, plastikhåndtering, solenergi og "Grøn Skole". Eleverne har arbejdet med temaerne i linjefagstimer i løbet af året på både dansk og engelsk. Særligt de sidste uger op til det belgiske besøg var travle. I den forløbne uge fik projektet besøg af den lokale virksomhed Scrap A/S, som virkelig forstod at gøre det svære emne om plastik, og hvad man gør ved det, til noget nært og vedkommende for eleverne. Der var god lejlighed til at diskutere de globale problemer angående plastik. Der var genvisit på virksomheden allerede samme eftermiddag. Eleverne besøgte også MHI Vestas i Munkebo. Et sjældent besøg, da MHI Vestas ikke normalt modtager så unge gæster. Her var der gjort alt for at modtage eleverne i et ellers meget voksent miljø. Størrelsesforhold i produktionen kunne ikke andet end at imponere - og også her blev der lejlighed til at snakke om det det hele drejer sig om - vedvarende energi. Som et synligt bevis på den grønne linje ønsker Danehofskolen at være "Grøn Skole". Elever fra 8.z har allerede foreslået medlemmer til et miljøråd på skolen. Mere følger. /EXP