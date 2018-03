91.500 personer har allerede set filmen "Så længe jeg lever" om den danske musiker John Mogensen, som fik premiere i torsdags.

Det er den bedste premiereweekend for en dansk film i næsten halvandet år. Og den bedste for et dansk drama siden "Jagten" for fem år siden.

Ole Bornedal er instruktør og manuskriptforfatter på filmen, der portrætterer John Mogensens liv.

- Filmen har haft en forrygende premiereweekend. Og det er samtidig Ole Bornedals bedste premiereweekend til dato, siger Carsten Holst, chef for Den Vestdanske Filmpulje, som har støttet filmen, i en pressemeddelelse fra Filmby Aarhus.

Det er den bedste premiereweekend for dansk film siden "Klassefesten 3", der havde premiere 6. oktober 2016.

Dansk film har ellers haft det svært siden 2016, hvor Danmark er røget fra en 3.-plads ned på en 9.-plads på listen over nationale films markedsandele i europæiske lande.

Det vil sige, at danskerne ser færre danske film i biograferne end tidligere.

"Så længe jeg lever" skildrer John Mogensens barndom, hans tid i kvartetten Four Jacks og hans efterfølgende solokarriere, indtil han døde som 48-årig i 1977. John Mogensen døde af et hjerteanfald som følge af et stort alkoholforbrug.

Filmens hovedrolle spilles af skuespiller Rasmus Bjerg, som har indspillet flere af John Mogensens klassikere og taget 12 kilo på til rollen.