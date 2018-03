Kultur

Kulturen er vigtigt samarbejdspunkt for Danmark og Tyskland. Derfor er Danmarks ambassadør i Tyskland, Friis Arne Petersen, glad for, at det samarbejde nu bliver udbygget med en treårig kulturstrategi med vores naboland mod syd.

Danmarks ambassadør i Tyskland, Friis Arne Petersen, holder først øjnene rettet mod tv-skærmen, der står på hans store vinkelskrivebord på hans kontor i Berlin. Den britiske premierminister, Theresa May, har lige holdt en tale om Storbritanniens fremtidige forhold til EU. - Jeg synes ellers, jeg er meget god til engelsk, men det er alligevel svært at finde ud af, hvad de vil, siger Friis Arne Petersen med et smil med henvisning til det, der sker på skærmen. Grunden til, at avisen besøger ham på ambassaden i Berlin, er egentlig en helt anden. Som en del af en treårig kultursatsning, der er igangsat af det Internationale Kulturpanel med kulturminister Mette Bock (LA) i spidsen, er Baggårdteatret fra Svendborg taget til Tyskland for at opføre deres forestilling "Bertolt Brechts Svendborgdigte". Men det betyder ikke, at samtalen er afsporet, før den er gået i gang. Den er sat i perspektiv. - I dag fylder den amerikanske og britiske kultur meget i Danmark, men man kan næsten sige, det er skæbnens ironi, at vi fokuserer på det gensidigt gode forhold til Tyskland, nu hvor Theresa May og briterne er på vej ud af EU-samarbejdet, og USA også er på vej et andet sted hen, siger ambassadøren.

Kulturmøde i kulturmødet

Den dansk-tyske kultursatsning er ifølge Friis Arne Petersens et kærkomment initiativ, for selvom de to lande historisk set har et stærkt kulturelt forhold, er der grund til at sætte fokus på området med et mere moderne samarbejde. - Brecht er kendt, og hans Svendborgdigte er kendte. Ligesom Grundtvig, Kierkegaard og H.C. Andersen er det. Men H.C. Andersens fabulerende kunst og papirklip er ikke så kendt som hans eventyr - det kan vi folde ud nu, siger Friis Arne Petersen. Og ligesom det nye fokus på H.C. Andersens mindre kendte evner glæder ambassadøren, der tidligere har repræsenteret Danmark i både USA og Kina, gælder det samme, når man fra dansk side nu kan præsentere tyskerne for en moderne fortolkning af Bertolt Brechts digte. - Jeg glæder mig virkelig meget til at se Baggårdteatrets fortolkning af Bertolt Brechts Svendborgdigte. Da jeg sad i Kina og læste Bertolt Brecht syntes jeg da også, det var... Langt. Jeg vil meget hellere se dem i Baggårdteatrets friske fortolkning, siger han.

Kunst i provins og delstater