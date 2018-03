Skuespillerne til årets Kerteminderevy glæder sig til at komme i gang med forestillingerne, også selvom offentliggørelsen af årets plakat har fyldt i medierne. Særligt revyens nyeste medlem på scenen, Marie Mondrup, glæder sig til at være med fra start.

Beskyldningerne mod årets plakat lød på racisme og sexisme, blandt andet fordi skuespiller og komiker Farshad Kholghi var klædt ud i det berømte Josephine Baker-kostume med BH og bananskørt. Det fik 60 underskrivere på et brev til revyens sponsorer til at opfordre til boykot.

- Der har været en masse blæst om den plakat, men vi har den plakat, vi har. Vi er enormt glade for den og stolte over den. Og mener, den er mangfoldig og farverig og inkluderende, fortalte Mads Nørby.

Én af frontløberne var folketingsmedlem for Alternativet og valgt på Fyn Roger Mathissen, der selv har baggrund i skuespillerfaget. Men ifølge folkene bag revyen ville Roger Mathissen ikke mødes til dialog om årets plakat.

- Det var Dansk Skuespillerforbund, der prøvede at få os til at sætte os sammen, fortæller Kim Hammelsvang.

- Vi fik bare at vide fra vores forbundsformand, at det ville han ikke, selvom vi ville gerne, uddyber Mads Nørby, der dog havde svært ved at forestille sig, at mødet havde ændret noget ved plakaten.

Ifølge skuespiller og komiker Farshad Kholghi kan han ikke se, at man nogensinde skulle kunne lave en revy, der ikke kom til at gå på kanten.

- Sådan er det i et frit samfund, hvor man har ytringsfrihed, hvor man netop skal lave satire, dyrke satire, fortæller Farshad Kholghi, der ifølge sig selv ikke er bange for at gå til grænsen og spæne af sted for at få den flyttet.

- Så hvis nogle bliver krænket eller fornærmet, så skal vi også tale om det bagefter. Men man skal ikke forbyde hinanden noget. Hvad så når jeg skal skrive en tekst? Skal jeg så ringe til samtlige religiøse minoriteter og organisationer og spørge: Bliver I krænket?