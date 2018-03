Herhjemme mødte vi første gang Billy Crystal, der onsdag den 14. marts fylder 70 år, som den homoseksuelle søn, Jodie, i den helt gakkede TV-komedieserie "Skum" fra slutningen af 1970'erne til begyndelsen af 1980'erne.

Det var ikke kun i Danmark, rollen gjorde ham berømt. Han blev også et internationalt navn. Siden blev han filmstjerne og bl.a. en afholdt vært ved Oscar-uddelingerne - første gang i 1990 og sidste gang i 2012.

Her blev han elsket for vittigheder som: - I kategorien bedste birolle er Christopher Plummer nomineret for sin rolle i filmen "Beginners", hvor han spiller en mand, der springer ud som bøsse i en alder af 75 år. Det er hans mest bøssede rolle, siden han var kaptajn von Trapp i "Sound of Music".

Og ikke at forglemme denne her: - Iran er nomineret i kategorien bedste udenlandske film med "A Separation". Den handler om skilsmisse, vold i hjemmet og drab - eller som Irans præsident Ahmadinejad udtrykte det: "Lige en komedie efter mit hoved".

William Edward Crystal er en rigtig new yorker. Han blev født på Manhattan og voksede op i Bronx. Og med tiden har han været både skuespiller, forfatter, producer, instruktør, komiker og tv-vært.

Til hans bedste film hører den vittige romantiske komedie "Da Harry Mødte Sally" (1989), komedien "City Slickers", der på dansk fik titlen "Herretur" (1991), om tre moderne bymænds møde med det vilde vesten og "Analyze This" (1999) ("Familieterapi"), hvor han spiller en psykolog, der får en uforbederlig mafia-gangster, spillet af Robert De Niro, i behandling.

Billy Crystal havde en mindre rolle i instruktøren Rob Reiners "rock-dokumentar" "This Is Spinal Tap" (1984) som Morty The Mime, en tjener klædt ud som mimekunstner.

Tredje gang Rob Reiner var instruktør for ham var i "Da Harry mødte Sally", hvor han spiller sammen med Meg Ryan. Filmen har siden fået kultisk status og hører til hans mest populære.

Den legendariske orgasme-scene blev optaget i Katz's Deli, en restaurant i New Yorks E. Houston Street, og bordet hvor Crystal og Ryan sad er i dag markeret med et skilt med ordlyden: "Where Harry met Sally ... hope you have what she had" - det var her Harry mødte Sally ... håber I fik det, hun fik.

Billy Crystal blev derefter spurgt, om han ville lægge stemme til figuren Buzz Lightyear i "Toy Story" (1995), men valgte at sige fra, og det fortrød han bittert.

- Jeg kunne have sparket mig selv, har han sagt.

Så da han fik chancen for at lægge stemme til en af figurerne i Pixar-filmen "Monsters Inc.", slog han til. Filmen blev et stort hit, men ikke som "Toy Story".

Billy Crystal har været gift med Janice siden 1970, de bor i Los Angeles-bydelen Pacific Palisades, og har to voksne døtre, Jennifer og Lindsay. Den ene er skuespiller, den anden er producer. Parret er for længst blevet bedsteforældre. (Berlingske)