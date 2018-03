Lungeforeningen har fået solgt deres tidligere rehabiliteringscenter i Glamsbjerg til Brian Jensen fra Odense, der har planer om at udnytte de enestående faciliteter til at lave en anderledes klub.

Han er endnu ikke helt klar til at lægge sig fast på, hvad klubben præcis skal være, men han drømmer om at bygge et sted for frisindende mennesker, der gerne vil nyde hinanden.

Der findes i øjeblikket 10 swingerklubber i Danmark. Den nærmeste er Afrodite i Ringe.En swingerklub er et mødested for ligestillede swingere. Her kan de udøve deres seksuelle frigjorthed. En swingerklub består ofte af flere "legerum", fællesområde og badefaciliteter.Ordet swinger betød oprindeligt partnerbytte, og en swinger var en, der gerne vil have sex i samme rum som andre. Men swingermiljøet er i dag meget mere end det.Man kan ikke opgøre præcis, hvor mange swingere, der er i Danmark, da mange gør det privat, men et skøn fra 2016 lød på 85.000.

Brian Jensen er ikke glad for ordet swingerklub, for han oplever, at mange har fordomme og forestiller sig et sted, hvor alle dyrker vild sex med alle. Og det er ikke dét, han ønsker at åbne i Glamsbjerg.

- Det skal ikke være en swingerklub i traditionel forstand. Der er mange grene af det, og alt det vilde behøver det ikke være. Det kan lige så vel handle om at to personer kommer for at have en intim leg med hinanden. Vi stiller bare faciliteter til rådighed, som de ikke har hjemme i soveværelset, siger Brian Jensen, der fremhæver, at klubben ikke skal være lig BDSM-klubberne SMIL i Odense eller Den Sorte Frabrik nær Aarhus.

Men en ting er sikkert, får de tilladelsen, bliver det en privat og lukket klub.

- Alle vil ikke kunne komme ind fra gaden. Vi får aldrig en håndværker, der kommer forbi fredag eftermiddag, der lige skal have noget. Vi skal ikke have bannere eller neonskilte, det er slet ikke sådan noget, vi er ude i. Vi går meget ind for diskretion.

- Mange der ville komme her, det er jo en form for terapi for dem, wellness, siger Brian Jensen.