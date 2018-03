Langeland: De fleste kender Jellingstenene, Roskilde Domkirke og Stevns Klint. Alle monumenter, der ligesom er til at tage og følge på. Men hvad med den langelandske julesuppetradition? En særlig strikketeknik, der er gået i arv? Eller vældet af frivillige og foreninger på Langeland og Strynø? Den uhåndgribelige og i nogle tilfælde usynlige kulturarv - også kaldet immatriel kulturarv eller levende kultur - er i centrum i Dansk Folkemindesamlings nye projekt, som samler nationale, regionale og lokale traditioner og skikke i et helt katalog over "det, vi gør" i Danmark. Indsamlingen er en del af Danmarks arbejde med Unescos konvention til sikring af den immatrielle kulturarv.

Derfor rejser Dansk Folkemindesamling landet rundt for at samle bidrag ind og kommer i den forbindelse til Langeland mandag den 19. marts. Her er der informationsmøde klokken 15.30-17.30 på Langelands Museum, Jens Winthers Vej 12 i Rudkøbing, hvor Maria Lanng fra Dansk Folkemindesamling vil fortælle om indsamlingsprojektet - som faktisk ikke er noget nyt:

- I Danmark indsamler museer og arkiver løbende beskrivelser af nutiden. Hvad der synes almindeligt for os i dag, vil på mange måder være ændret om 50 eller 100 år. Så i fremtiden, når man ser tilbage i arkiverne, vil de her beskrivelse være med til at tegne et billede af Danmark anno 2018 - både for forskere og alle andre interesserede, siger Maria Lanng.