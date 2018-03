Tranekær: Den gamle gymnastiksal på Stengadevej 2A, der fungerer som beboerhus for Tranekær Sogns Beboerforening, har set bedre dage.

Derfor forsøger foreningen at få et renoveringsprojekt i stand med støtte fra blandt andet Landsbypuljen og Langeland Kommune. Der er blandt andet behov for reparation af sætningsskader og nyt gulv i køkken, en varmepumpe, nyt gulv i salen og et nyt køkken. De samlede udgifter løber op i knap 700.000 kroner.

Bygningen er i Kulturmiljøatlas Langeland registreret med en bevaringsværdi på 3.

Ifølge reglerne i Byfornyelsesloven kan foreningen få tilskud til varmepumpe og nyt gulv i salen - knap 500.000 kroner i alt, og af dem må Langeland Kommune betale de godt 100.000 kroner. Det er politikerne i både det tekniske udvalg og økonomiudvalget indstillet på.

Pengene hentes i anlægspuljen til kondemnering og forskønnelse. /BSH