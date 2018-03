En bro, der forbinder Fyn og Sønderjylland - en bro, der binder Region Syddanmark sammen, skaber trafik, vækst og udvikling i både det fynske og i det sønderjyske område og løfter vores region fra en marginaliseret position i Udkantsdanmark til at ligge på en af hovedfærdselsårerne mellem København og Hamburg.

Jamen det lyder da meget godt, gør det ikke?

Og hvem kan tillade sig at tale imod vækst, udvikling og fremskridt efter en periode, hvor hundredevis af arbejdspladser er forsvundet fra vores område.

Den rolle vil jeg så gerne påtage mig.

For det første fordi jeg simpelthen har svært ved at se, hvad det er for en trafik, der skal sikre rentabiliteten i projektet. Hvad er det for et udækket behov, brotilhængerne ser?

Den kommende Femern-forbindelse bliver jo det oplagte valg for al den trafik, der kommer fra Sverige, København og Sjælland, og det bliver også den vej, trafikken fra Tyskland og Polen vil bevæge sig nordpå.

Selvfølgelig vil en del fynske virksomheder kunne få glæde af at komme tættere på Europa. Men er der nok til at sikre en benyttelse, der kan legitimere en tocifret millardinvestering? Jeg tillader mig at tvivle.

Et er, at der ikke er noget klokkeklart logisk behov for den bro - noget andet er dén dér trang til at skulle komme så hurtigt som muligt frem til alt muligt.

- Hvorfor skal det gå så stærkt det hele. Vi har jo en færge, som en af mine teenage-døtre sagde, da vi forleden vendte Als-Fynbro-problematikken ved middagsbordet.

Jeg kan kun give hende ret. Måske vi allesammen ville have godt af at komme lidt langsommere frem en gang imellem?

I den hidtidige brokampagne har der været talt påfaldende lidt om, hvordan trafikken skal ledes til og fra sådan en broforbindelse. Og det er da også en noget øm tå, der her må betrædes. Prisen, vi kommer til at betale, bliver jo en firesporet motorvej, der gennemskærer et af vores allersmukkeste og mest ikoniske landskabsområder, nemlig Svanninge Bakker, for at fortsætte ud på og tværs over Horneland.

For en inkarneret hornebo som mig er det et skræmmende perspektiv.

Jeg ser mit lokalområde og min landsby blive delt i to og varigt forandret - jeg ser området blive kørt ud på et sidespor - marginaliseret - i endnu højere grad, end det er i dag. Et sted man bare kører forbi og hen over. Jeg bryder mig virkelig ikke om de billeder, der dannes.

Nogen bør også spørge lyøboerne, hvordan de har det med, at en stor hængebro hver aften kommer til at henlægge øen i skygge. Solnedgangene på Lyø vil aldrig blive det samme efter en bro.

Gammel romantiker? Selvfølgelig er jeg det. Men jeg mener også, at jeg er en realist.

Måske kommer der et par turister mere, end der plejer nede fra Tyskland, men en bro vil ikke som ved et trylleslag gøre Sydfyn og Als til store vækstområder. Industrivirksomheder kommer ikke til at skyde op som paddehatte. I hvert fald ikke på Fyn.

De værdier, vi sydfynboer skal leve af i fremtiden, er herlighedsværdier. Vi skal leve af vores eksklusivitet, rent vand, store områder med relativt uspoleret natur og en vidunderlig masse stilhed.

Vi skal være et refugium for alle de stakler, der bor langs motorvejene, så de kan komme hurtigt væk.