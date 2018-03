- Hun var utilfreds over noget og satte ild. Hvad, hun var utilfreds over, ved jeg ikke, siger han.

Alarmen lød klokken 09.17, og personalet på plejehjemmet fik hurtigt fat i brandslukkeren for at bekæmpe flammerne.

Den kvindelige beboer, der satte ild til gardinet, er blevet genhuset. Branden har gjort lejligheden uegnet som bolig.

Hvad der skete op til branden, og hvad kvinden var utilfreds over, ønsker lederen af Åhaven ikke at oplyse på grund af sin tavshedspligt.

- Det vigtige er, som vi også bliver ved med at lægge vægt på overfor beboerne, at der ikke er sket nogen personskade. Og personalet fik ros for at handle hurtigt, siger Randi Matthiesen.

Kvinden er ikke blevet sigtet for brandstiftelse, oplyser Fyns Politi.