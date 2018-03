Fyns Amts Avis mener: Foden på speederen og hovedet under armen

Så var den gal igen.

Som så mange gange før blev trafikken på Fyn ramt af det ene uheld efter det andet, kilometer lange køer, flere timers ekstra rejsetid og betydelige både menneskelige og materielle skader.

Mandagens tætte tåge på de fynske motorveje - og i øvrigt motorveje adskillige andre steder i landet - førte trods advarsler fra både politiet og DMI til et nærmest forudsigeligt resultat:

Ulykker, trafikkaos og store omkostninger for såvel den enkelte som samfundsøkonomien.

Hvorvidt og i hvilket omfang mandagens mange og til dels alvorlige uheld i tågen på motorvejene var hændelige eller skyldes hoved- og hensynsløs kørsel, må politiets klarlægning af omstændighederne ved dem vise.

Men bevæger man sig ud på de danske veje, skal man som regel ikke køre ret mange kilometer, før man må tage sig til hovedet og fortvivles over, hvor lidt nogle trafikanter bruger det.

Selv på kortere ture kan man være ret sikker på at møde bilister, som bringer deres eget og andres liv i fare.

Alt for mange hævder retten til vejen, som om den var deres egen og ingen andres.

Der er iøjnefaldende mange bilister, som tydeligvis anser færdselsloven for blot at være vejledende.

Og som følge deraf et stigende antal ulykker, der skyldes bilister, som kører med foden på speederen og hovedet under armen.

Hvor mange bilister, der er kører rundt uden at have den fulde opmærksomhed rettet mod trafikken, er der i sagens natur, ingen der ved.

Det er kun, når der sker ulykker, der kan sættes tal på.

Og ifølge Rådet for Sikker Trafik og adskillige trafikforskeres undersøgelser er manglende opmærksomhed skyld i op mod hver tredje ulykke.

Alt for mange bilister har en grim vane med tale i mobiltelefon, rode med gps'en, skifte station på bilradioen, drikke kaffe eller lade sig distrahere af passagerer i bilen.

Og alt for få gør sig det klart, hvilke alvorlige og tragiske følger, uopmærksomhed bag rattet kan få.

I 2016 kunne Rådet for Sikker Trafik således offentliggøre resultatet af en større undersøgelse, som viste, at der over en fireårig periode var 354 trafikdrab, som skyldtes uopmærksomhed.

Det er et uhyggeligt højt tal.

Og dét alene burde kunne jage en skræk i livet på enhver, der vover sig ud i trafikken. Men der skal åbenbart mere til.

Regeringen og Dansk Folkeparti er da også på vej med en lovændring, hvor uopmærksomhed bag rattet skal koste en bøde på 1500 kroner og et klip i kørekortet.

En betydelig skærpelse af straffen, som dog ikke er for ret meget at regne mod den, der gælder i andre lande.

Som i Tyskland, hvor det kan koste både kørekortet og bilen at være så hensynløs at begive sig igennem trafikken med hovedet under armen.