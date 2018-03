By- og Kulturforvaltningen i Odense vil se på erfaringer fra andre byer, der har opsat uglekasser for at holde rottebestanden nede.

- Det kan ikke stå alene at sætte uglekasser op, men det kan godt være, at det, efter vi er kommet godt i bund med problemet via den indsats, vi gør nu, kan være med til at holde problemet nede, siger hun og tilføjer:

Præcis samme opfattelse - at 450.000 kroner er rigtig mange penge for at slippe af med indtil videre i omegnen af 100 rotter - har Hanne Pedersen, parkforvalter i By- og Kulturforvaltningen.

Det er ikke kun Nyborg, der har planer om at opsætte uglekasser i et forsøg på at holde rottebestanden under kontrol.

Jyske byer som Skanderborg og Kolding er også på vej med forsøg, og spørger man Miljøstyrelsens rottekonsulent John Ejvind Hansen, vil det helt sikkert have en effekt.

- Ugler er et interessant tiltag, da uglerne er nataktive og kan true rotterne, når de er ude af skjul, siger han og tilføjer:

- Om ugler vil kunne udrydde hele bestande, har vi stadig til gode at få bekræftet, men de vil helt sikkert kunne være med til at begrænse en bestands størrelse.

Derudover opfordrer han til at have fokus på forebyggelse, hvis Odense ikke igen skal stå med en stor regning til bekæmpelse af rotter.

- Forebyggelse er helt afgørende for, at man holde rotterne væk. Rotter skal have adgang til vand, føde, tørre redepladser og skjul, før en bestand kan etablere sig. Fjerner man et af de elementer, så fjerner man også grundlaget for, at rotterne kan etablere sig, forklarer John Ejvind Hansen.

- Vand og tørre redepladser/skjul, kan man ikke gøre så meget ved i Munke Mose. Så her skal den primære forebyggelsesindsats rettes mod at fjerne rotternes adgang til foder. Det kan fx ske ved at sørge for, at alle affaldsstativer er rottesikrede, så rotterne ikke kan komme til indholdet. Man kan desuden begrænse eller eventuelt forbyde, at publikum fodrer vilde fugle og dyr. Og så skal man sikre, at publikum rydder op efter sig og bruger affaldsstativerne efter hensigten. Det er især vigtigt, at rotterne ikke har noget at æde efter mørkets frembrud, hvor rotterne i ly af mørket bevæger sig ud for at finde føde.

Formand for Dansk Ornitologisk Forenings uglegruppe Klaus Dichmann siger, at der ikke er noget til hinder for, at ugler kunne finde på at slå sig ned i en bypark som Munke Mose. Sandsynligvis vil der dog kun være plads til et eller højest to par ugler i Munke Mose, og et uglepar med unger vil typisk kunne sætte 6-8 rotter eller 20-25 til livs i døgnet.

- Prøv det, men hav ikke for store forventninger, lyder hans råd.