tågeuheld

Lillebæltsbroen: To ambulanceredddere fik knubs, mens den fastspændte patient på båren intet kom til, da en ambulance fra Responce blev impliceret i et af uheldene på Lillebæltsbroen.

- Vi var på vej fra Vejle Sygehus til Odense Universtitetshospital med en patient. Vi var på vej ind på den fynske side af Lillebæltsbroen, da der skete et uheld foran. Det sørgede vores reddere for at vige uden om og fik bremset op, men så blev de ramt af biler bagfra, oplyser Lars Thykjær fra Responce.

“ Patienten var uskadt, og vi fik hurtigt en ambulance frem, som kunne køre vedkommende videre til OUH. Lars Thykjær - Responce

Ambulancen fik et kraftigt skub og der skete en del materiel skade på den neongule Mercedes. De to reddere måtte efterfølgende en tur med en anden ambulance for at blive tilset på skadestuen.

- Det var ikke alvorligt, men de var godt ømme, siger Lars Thykjær.

Patienten var spændt forsvarligt fast på båren og kom intet til, men måtte bringes over i en ny ambulance for at blive bragt det sidste stykke til OUH.

- Vi fik tilkaldt en ny transport til broen, og fik patienten bragt videre. Vi har også allerede indsat en reserve-ambulance i stedet for den, der blev involveret i uheldet. Den kommer ikke ud at køre foreløbigt, siger Lars Thykjær.