Det finske marked for økologi er nu for alvor begyndt at røre på sig. De seneste fem år er salget af økologiske fødevarer steget med 50 procent, og selv om markedet endnu ikke er i nærheden af det danske niveau, så stiger det med vækstrater, der ligner de danske.

I 2016 eksporterede vi økologiske fødevarer for 82 millioner kroner, men ifølge Landbrug & Fødevarer kan eksporten vokse endnu mere. Derfor arrangerede erhvervsorganisationen sidste uge et eksportfremstød sammen med en række danske fødevareproducenter. Over to dage var de i Helsinki, hvor der både blev skabt kontakter til en række grossister og de to største supermarkedskæder i Finland.

I Finland voksede markedet for økologiske fødevarer sidste år med 13 procent. Hvis man skal sammenligne med væksten i detailhandlen herhjemme, så var den på 14 procent sidste år. Året før - altså fra fra 2016 til 2017 steg den med 15 procent. Og i 2018 er forventningen, at væksten på hjemmemarkedet kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 procent. Det fortæller Ejvind Pedersen, der er chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.

- Det er ganske voldsomme vækstrater, og det er bare inden for detailhandlen. Hvis man medregner foodservice, som leverer til storkøkkener og restauranter, så er tallet lidt højere. Men set i det lys er vækstraterne på 13 procent i Finland ganske glimrende. De er bare langt bagud i forhold til os, og netop derfor giver det også god mening af satse på eksport til finnerne, siger han.

I landet mod nord ligger andelen af økologiske fødevarer på cirka fem procent af totalmarkedet, mens det i Danmark er helt oppe på 11 procent. Ifølge Ejvind Pedersen er det den største andel i verden.

- På det her område, er der ingen lande, som kommer i nærheden af Danmark. Det land, der ligger tættest på os, er Luxembourg med en markedsandel på 8,5 procent.

De officielle tal fra Danmarks Statistik offentliggøres først i april, men ifølge de foreløbige tal som stammer fra supermarkedernes egne indberetninger til Landbrug & Fødevarer, så havde Danmark i 2017 et samlet salg af økologiske varer på 14,3 milliarder kroner. Heraf blev der solgt for 9,3 milliarder kroner i detailhandlen. Det svarer til ens stigning på 14 procent i forhold til året før.