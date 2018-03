Haarby: På Plejecenter Æblehaven bruger de et af de stærkeste våben til at bekæmpe ensomhed - nemlig det sociale fællesskab. Ældreminister Thyra Frank (LA) kom derfor til kaffe-komsammen for at høre, hvordan Æblehaven arbejder med at danne fælleskaber til gavn for de ældre, skriver Assens Kommune i en pressemeddelelse.

Mandag morgen bød borgmester Søren Steen Andersen (V), udvalgsformand for Social og Sundhed i Assens Kommune Charlotte Kjær (S) og Plejecenter Æblehavens leder Birthe Badstue Pedersen velkommen til Thyra Frank.

- Det betyder rigtig meget, at ældreministeren har ønsket at lægge vejen forbi Assens Kommune for at besøge Æblehaven. Æblehaven og de frivillige gør en væsentlig forskel for de ældre, og de unikke fællesskaber er til gavn for hele lokalsamfundet i Haarby, fortæller borgmester Søren Steen Andersen i pressemeddelelsen.

Ministeren havde udtrykt ønske om at besøge Æblehaven, fordi centret udmærker sig ved sit fokus på at bekæmpe ensomhed. På sin rundtur på Æblehaven hørte ministeren om spis-sammen-arrangementer, talte med frivillige og besøgte et par af beboerne.

- Ensomhed er et stort problem blandt ældre i Danmark. Man kan dø af at være ensom. Derfor er det fantastisk at opleve, hvordan Æblehaven på forskellige måder tager initiativ til at ændre denne kurs, siger Thyra Frank.

Ved kaffebordet fortalte leder Birthe Badstue Pedersen og repræsentanterne fra Ældresagens og Røde Kors' lokalafdelinger om spis-sammen-arrangementer, som de står bag. /EXP