Britisk politi afspærrede mandag et område i parlamentet i London, da man havde fundet et mistænkeligt stof.

To personer blev af sikkerhedshensyn hentet af en ambulance og kørt til et hospital.

Det viser sig mandag eftermiddag, at det ikke var et farligt stof. Det oplyser en talskvinde i Westminster.

For lidt over en uge siden blev en russisk eksspion fundet livløs i det sydlige England i byen Salisbury.

Han og hans datter var blevet forgiftet, og britisk politi arbejder på højtryk med at opklare sagen.

Sergej Skripal, der var dobbeltspion, blev i 2010 en del af en større spionudveksling mellem Rusland og USA. Han bosatte sig i Salisbury.

Myndighederne har ikke oplyst, hvilken type gift Skripal formodes at være blevet udsat for.

Efterforskerne har angiveligt analyseret sig frem til det, men man har ikke oplyst det. Det skyldes angiveligt, at stoffet kan sige noget om, hvem der kan stå bag.

Mandag eftermiddag samles et sikkerhedsudvalg i det britiske parlament til krisemøde. Tidligere mandag har et medlem af parlamentet sagt, at man vil beskylde Rusland for at stå bag et angreb på Skripal.