Mandag blev vinderen af en stor novellekonkurrence fundet. Gymnasielever har skullet skrive om rusmidler. For det er en måde at forebygge stofmisbrug på, mener rådmand for beskæftigelses- og socialforvaltningen, Brian Dybro (SF).

Til siddende applaus fra hele holdet får hun overrakt blomster og et gavekort på 1.500 kroner. Alberte Fage-Lorenzen har vundet en novellekonkurrence med temaet "Unge og rusmidler" for sin novelle "Et kærlighedstrip", der beskriver en misbrugers afhængighed af kokain. Hun vandt konkurrencen foran 235 andre elever fordelt på fire gymnasier.

Et dramahold for førsteårselever på Mulernes Legatskole sidder i en rundkreds og har undervisning, da det banker på døren til klasselokalet. Ind træder rådmand Brian Dybro (SF), som straks indleder en tale til eleverne. De unge enten fniser eller kigger spørgende rundt i lokalet. Efter en kort forklaring fra Brian Dybro, beder han Alberte Fage-Lorenzen om at rejse sig.

- What? Ej, det er underligt! Skal den det? Oh my god, griner hun.

Alberte Fage-Lorenzen ved heller ikke, at hun også lige har vundet retten til at få sin novelle trykt i avisen. Da Fyens Stiftstidendes journalist nævner det for hende, spiler hendes øjne op.

Gymnasieeleven håber, at hendes novelle kan være blot et lille bidrag mod at få sat fokus på stofmisbrug. Og det har da også netop været intentionen med novellekonkurrencen, som Mulernes Legatskole, Odense Katedralskole, Sct. Knuds Gymnasium og Tornbjerg Gymnasium har bidraget med eleverne til, og hvor Odense Kommune har været partner. Nogle klasser har brugt konkurrencen i danskundervisningen, mens det i andre har været frivilligt at være med.

- Det er noget, man kan relatere til, for vi er jo 17-18 år, og vi eksperimenterer med alkohol, og med stoffer. Ikke lige mig, men folk på denne her alder kan relatere sig til det, og der er jo et stort problem med stoffer, siger hun.

- Men hvis man selv har forholdt sig til, hvad der kan være det farlige ved at tage stoffer og hvilke følgevirkninger, det kan have, så tror jeg på, at der er langt større succesrate. Motivationen for at komme ud af et misbrug og på helt at undgå at komme ind i et, det ligger også meget hos en selv, siger Brian Dybro.

Men kræver det ikke hårdere virkemidler end prosa at bekæmpe stofmisbrug?

- Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, at der er ét værktøj, vi skal bruge, men en bred palet. Noget virker for nogle, og noget andet virker for nogle andre. Det, der er vigtigt, er at de unge forholder sig til stofferne. Og det gør de på denne her måde, konstaterer Brian Dybro.